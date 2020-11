BENEVENTO. MASTELLA ANNUNCIA LA SUA RICANDIDATURA: “ANCHE SENZA IL PD”

In una intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno Clemente Mastella, Sindaco in carica di Benevento e leader del Movimento Noi Campani, annuncia la sua ricandidatura alla carica di primo cittadino del centro sannita, non senza qualche sorpresa.

Mastella ricorda la vittoria alle Regionali 2020 con le liste civiche, “quelle dalle quali ripartire”, muovendo qualche critica al Partito Democratico “che guarda sempre al Movimento 5 Stelle”. Il riferimento è al comune di Napoli per il quale Mastella fa una profezia: “se si candida Bassolino, il Pd perde”.

Dal quartier generale della sua Benevento, Mastella rilancia il progetto politico che lo ha visto vincitore insieme a De Luca ma, come lo stesso Presidente della Regione, esprime grosse perplessità sul ruolo del Partito Democratico per le prossime elezioni comunali che, in primavera, riguarderanno non solo Napoli ma anche Salerno, Benevento e Caserta.