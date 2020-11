COMUNALI 2021 A SALERNO, COME AL SOLITO, SENZA IL SIMBOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Anche le Comunali 2021 non vedranno, a Salerno, il simbolo, e quindi la lista, del Partito Democratico. Nulla di nuovo, anche se qualcuno si aspettava una inversione di tendenza. Il simbolo del PD resta in cantina anche per le prossime elezioni amministrative di Salerno dove si punta, ancora una volta, sulle liste civiche, anche se con qualche sostanziale novità.

Si punta ad una semplificazione: due civiche (Progressisti per Salerno e Salerno dei Giovani) che fanno riferimento al gruppo del Governatore De Luca. Resta fuori dalla contesa la storica Campania Libera, al quale tanto era legato l’ex consigliere regionale Nello Fiore.

Poi gli altri: dal Partito Socialista Italiano ad Italia Viva, da Centro Democratico a Piu’ Europa.

Sei ? Sicuramente. Sette ? Forse. L’idea è che questa volta la lista dei Progressisti punta ad un risultato che gli consenta di essere predominante in città ma anche all’interno della coalizione: l’obiettivo di cui si parla, negli ambienti di Palazzo di Città, è quello di ottenere il 20% dei consensi.