BERLUSCONI BLINDA CALDORO: “SARA’ LUI IL CANDIDATO PRESIDENTE IN CAMPANIA”

“Caldoro è il candidato del centro-destra, e tutta la coalizione lo sosterrà lealmente e con coerenza, come del resto accade in ogni regione, qualunque sia la forza della coalizione che esprime il candidato in base agli accordi che abbiamo preso”.

Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista al Mattino a proposito delle regionali in Campania. Sulle ‘resistenze’ interne al partito sul nome di Caldoro, in particolare da parte di Mara Carfagna, Berlusconi ha aggiunto: “Ciò dimostra che siamo davvero un partito di persone libere, nel quale ognuno esprime legittimamente la sua opinione. D’altronde la questione mi sembra superata e so che Mara lavorerà come tutti ventre a terra per far vincere il candidato che abbiamo scelto”.