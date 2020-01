PROVINCIALI ANTICIPATE ? A RISCHIO IL COMUNE DI SAN VALENTINO, STRIANESE SENZA MAGGIORANZA

Con le dimissioni dalla carica di assessore di Baselice, all’interno del consiglio comunale di San Valentino Torio, dove è sindaco l’attuale Presidente della Provincia Michele Strianese, si è aperta una crisi politica che potrebbe avere i suoi effetti non solo nel centro dell’Agro ma anche a Palazzo Sant’Agostino. A rischio, infatti, c’è l’approvazione del bilancio di previsione (termine ultimo il 31 marzo), circostanza che provocherebbe lo scioglimento anticipato del consiglio (che, in ogni caso, si rinnova il 31 maggio), con la decadenza automatica di Strianese dalla carica di presidente della Provincia. Ed, allora, cosa potrebbe accadere ?

In caso di decadenza, spetterebbe al Segretario Generale della Provincia convocare, entro 40 giorni, le elezioni provinciali per la sola elezione del Presidente, considerato che il voto per il consiglio si è tenuto a gennaio del 2019. E le Provinciali anticipate, fatto qualche piccolo conteggio, si potrebbero tenere subito dopo le elezioni amministrative di fine maggio.