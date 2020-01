MICHELE SARNO ILLUSTRA LE RAGIONI DELLO SCIOPERO DEGLI AVVOCATI PENALISTI

L’avvocato Michele Sarno, Presidente Emerito della Camera Penale di Salerno terrà sabato 25 gennaio alle ore 10.30 una conferenza stampa presso lo studio legale di Via G. B. Lama al civico 7 di Salerno (strada parallela Via Trento- Pastena- 1° piano).

L’appuntamento, sarà l’occasione per spiegare i motivi dell’a stensione degli avvocati penalisti dalle udienze per il 28 gennaio , contro la nuova disciplina della prescrizione, introdotta attraverso la “Riforma Bonafede” ed entrata in vigore lo scorso primo gennaio.

L’incontro sarà motivo anche per replicare alle esternazioni del presidente della II sezione penale presso la Cassazione e membro togato del Csm Piercamillo Davigo, sulla prescrizione, la responsabilità in solido dell’avvocato quale freno contro i ricorsi pretestuosi e reformatio in peius in appello e revisione del gratuito patrocinio per i non abbienti.