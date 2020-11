BERLUSCONI CONVOCA DE SIANO PER IL CASO NAPOLI: DECISIONE IN GIORNATA

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è sul pezzo per conoscere, nel dettaglio, la situazione che si sta sviluppando all’interno del Consiglio Comunale di Napoli. I consiglieri di Forza Italia, oltre che alcuni esponenti illustri del partito (a cominciare da Fulvio Martusciello), hanno lasciato intendere di non voler spingere per un commissariamento ma di attendere la conclusione naturale della consiliatura.

Berlusconi, intanto, ha affrontato il nodo Napoli con il commissario regionale Domenico De Siano e dopo la prima riunione di ieri, sempre da remoto, oggi dovrebbe arrivare un responso definitivo. A questo punto nulla è da escludere, a cominciare da un ammutinamento dei consiglieri comunali di Forza Italia di Napoli rispetto ad una linea nazionale del partito.