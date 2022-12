BILANCIO REGIONALE 2023. LA LUNGA NOTTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO: AL LAVORO SU EMENDAMENTI

Saltata la seduta in programma nella serata di ieri, da qualche ora è iniziata la seduta definitiva della Commissione Bilancio della Regione Campania, chiamata a valutare i tantissimi emendamenti presentati per la modifica della Legge Finanziaria Regionale per il 2023. Per evitare incidenti politici, la riunione di ieri è stata rinviata per incontrare i capigruppo dei diversi partiti di maggioranza con i quali il Presidente Picarone ha avviato un lungo dialogo per giungere ad una serie di intese sugli emendamenti da ritirare e quelli da fare approvare in Commissione. C’è molta attesa per comprendere quanti e quali emendamenti saranno approvati; grande l’attenzione da parte del centro destra che, questa volta, potrebbe arrivare compatto al voto, sia in Commissione che in Aula, a differenza di quanto accaduto negli ultimi consigli regionali.

