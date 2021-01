BOCCIA A RENZI: “IN PARLAMENTO E’ SEMPRE POSSIBILE TROVARE UNA SOLUZIONE”

“Noi ci siamo sempre stati, Renzi lo sa. Possiamo confrontarci in qualsiasi momento, il problema è non farlo con un ricatto, questo non è accettabile”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, Pd, ospite di ‘Agenda’ su Sky TG24.

“Siamo in Parlamento, che è una casa di vetro e dove si può sempre trovare una soluzione” ha aggiunto Boccia sottolineando però che serve da parte di Iv “un passo indietro”. “E io non vedo passi indietro”. E invece c’è la necessità che si “riveda la valutazione politica” che ha portato alle dimissione delle ministre. Boccia ha escluso “un governo con la destra”, concludendo: “Questa è una crisi che solo il Parlamento può risolvere, con grande trasparenza le forze politiche si diranno quello che si devono dire”.