PAGANI. IL SINDACO DE PRISCO REPLICA ALLE POLEMICHE: “CONTAGI BASSI, SCUOLE RIAPERTE”

“Seguo dai social ancora le critiche sull’apertura delle scuole e la disputa tra did, dad, e lezioni in presenza.

Vorrei semplicemente dire che in un paese che conta al momento 65 positivi, non sarebbe legittima alcuna chiusura, né tantomeno è mia competenza scegliere che tipo di lezione far seguire ai propri figli.”

Lo scrive Lello De Prisco, Sindaco di Pagani.

Sono le stesso Sindaco che ha chiuso tutto a novembre per far preparare tutti per il momento del ritorno, quando i protocolli erano insidiosi per tutti e senza far esaurire nessuno settimana per settimana.

Io ho solo l’obbligo morale, quello di non mentire.

Buona domenica a tutti, soprattutto agli studenti che domani torneranno a scuola.