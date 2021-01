IL CONSIGLIERE REGIONALE SAVASTANO RESTA ASSESSORE FINO ALLE COMUNALI 2021

Non si muove nulla, almeno fino alle elezioni comunali 2021 di Salerno, salvo altre necessità: e cosi’ l’attuale consigliere regionale Nino Savastano, eletto nella lista di Campania Libera, resterà anche assessore comunale alle politiche sociali (ruolo perfettamente compatibile) a meno che non ci sia qualche necessità di carattere politico per il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

Un doppio ruolo che, tra l’altro, non pare essere un precedente assoluto: fino a settembre 2020, ad esempio, il Consigliere Regionale Nello Fiore, poi non eletto proprio alle spalle di Savastano, ha ricoperto anche l’incarico di Presidente della società pubblica SIIS.

Per Savastano, pero’, il discorso è leggermente diverso: il consigliere regionale resta, infatti, al suo posto nella Giunta del Sindaco Vincenzo Napoli per evitare altre fibrillazioni in una compagine che, tra mille polemiche, si sta preparando all’appuntamento con le elezioni comunali della prossima primavera.