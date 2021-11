BRACIGLIANO. AL VIA I CERTIFICATI COMUNALI DA SCARICARE ON LINE

A partire da oggi, anche i cittadini di Bracigliano potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, senza recarsi allo sportello. Una comodità, in linea con le innovazioni tecnologiche che coinvolgono le pubbliche amministrazioni.

Il Comune ha infatti aderito all’ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, la banca dati nazionale del Ministero dell’interno che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese ed enti.

“Il processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni – afferma il Sindaco Antonio Rescigno – risulta essere fondamentale per rendere i Comuni smart e accessibili a tutti i cittadini attraverso semplici passaggi dal proprio computer o cellulare. In questo modo, si possono offrire servizi sempre più semplici, immediati e intelligenti, basati su informazioni costantemente aggiornate. Il Comune di Bracigliano si è attivato in tal senso per garantire ai propri cittadini questo importante servizio che consente all’amministrazione di ottimizzare le risorse, semplificare e automatizzare le operazioni, interagire in modo più semplice con altre pubbliche amministrazioni”.

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (spid, carta d’identità elettronica, cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Si potranno scaricare gratuitamente i seguenti certificati:

– anagrafico di nascita;

– anagrafico di matrimonio;

– di cittadinanza;

– di esistenza in vita;

– di residenza;

– di residenza Aire;

– di stato civile;

– di stato di famiglia;

– di stato di famiglia e di stato civile;

– di residenza in convivenza;

– di stato di famiglia Aire;

– di stato di famiglia con rapporti di parentela;

– di stato libero;

– anagrafico di unione civile;

– di contratto di convivenza.

In seguito saranno implementati ulteriori servizi per i cittadini.