PROVINCIALI 2021. NEL PARTITO DEMOCRATICO TORNA IL DERBY CILENTANO CERRETANI-STANZIOLA

I due ultimi Vice Presidenti della Provincia di Salerno, entrambi del Partito Democratico, entrambi espressione del Cilento, tornano ad affrontarsi, a colpi di preferenze, alle prossime elezioni provinciali del 18 Dicembre: nella lista del Pd, infatti, torna il derby tra il Sindaco di Palinuro Carmelo Stanziola ed il Consigliere comunale di Torchiara Luca Cerretani. Vicini di casa eppure, sotto il profilo politico, tanto lontani: Stanziola e Cerretani, anche per le Provinciali 2021, tornano a scontrarsi in un derby politico dai mille sapori che significa anche Franco Alfieri contro Simone Valiante: due personalità della zona meridionale della Provincia di Salerno che non sono mai riusciti a trovare un’intesa, sempre pronti a contrapporsi in ogni comune, in ogni ente sovracomunale, oggi all’interno del Consiglio Provinciale. Chi la spunterà questa volta ? Chi otterrà piu’ voti tra Carmelo Stanziola e Luca Cerretani ? E, soprattutto, chi otterrà piu’ voti dai consiglieri comunali di Salerno ? Ah, saperlo…

Share on: WhatsApp