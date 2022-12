CALDEROLI-DE LUCA, L’INTESA PER L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA CHE POTREBBE FERMARSI

Il Ministro Roberto Calderoli ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, insieme, in conferenza stampa – come nella foto di Corrieretv – per illustrare l’intesa sulla Autonomia Differenziata che, pero’, potrebbe fermarsi nel suo cammino parlamentare. Un’intesa che ha visto Calderoli in Campania, dopo la sua visita in Regione Veneto con il Governatore Zaia, e che prevede un rinvio di 6 mesi per stabilire i Livelli Minimi di Assistenza a fronte della richiesta avanzata da De Luca di ottenere la competenza esclusiva delle Regioni per una serie di materie come la portualità, le autorizzazioni ambientali, quelle energetiche, tra le altre. Il progetto di Calderoli, nel suo complesso, andrà avanti ? Oppure subirà un rallentamento nel cammino parlamentare ? E con esso anche il pacchetto di riforme richiesto dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

