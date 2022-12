REGIONE CAMPANIA. AL VIA I LAVORI DELLA COMMISSIONE BILANCIO SU FINANZIARIA 2023

Prima seduta, questa mattina, a Napoli della Commissione Regionale Bilancio, guidata dal Presidente Franco Picarone, per esaminare, prima del voto dell’Aula, il testo della nuova Legge di Bilancio Regionale per il 2023. E, dall’opposizione, arrivano già le prime critiche.

“Oggi iniziano nella Commissione Bilancio del Consiglio regionale i lavori per l’approvazione della legge di stabilità della Campania.” Lo scrive il Consigliere Regionale della Lega Severino Nappi “De Luca ha presentato la solita proposta propagandistica e senza un piano di intervento che abbia visione e sostenga il lavoro, le famiglie e le imprese. Noi, come sempre, proporremo invece cose buone e giuste per la Campania. Fatti concreti, risposte serie, progetti utili cittadini.”