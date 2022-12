PELLEZZANO. PRESENTATO IL PROGRAMMA DELLA MARATONA TELETHON 2022

“Come ogni anno – ha detto il Primo Cittadino – è tradizione consolidata del nostro Ente supportare la maratona Telethon, iniziativa che da sempre organizza eventi e manifestazioni per la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica finalizzata a sconfiggere le malattie rare. Da lunedì prossimo fino a domenica 18 dicembre, in vari punti delle frazioni del nostro territorio verranno organizzati spettacoli, cene solidali ed eventi socio-culturali per promuovere la raccolta di questi fondi che verranno poi destinati alla fondazione Telethon per la ricerca”.