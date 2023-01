CAMERA DEI DEPUTATI. UNA SETTIMANA DI PAUSA PER I LAVORI IN AULA: SI RIPRENDE IL 9 GENNAIO

Per tutti i deputati salernitani arriva una settimana di stop dopo la lunga maratona in aula, a Montecitorio, tra l’approvazione della Legge di Bilancio e la conversione in legge del Decreto Ravem: 7 giorni nei quali si potrà lavorare anche sui territori, anche per i rispettivi partiti. A cominciare da Imma Vietri, deputato di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni che, chiusa la fase del tesseramento, si prepara alla stagione dei congressi territoriali. Al lavoro per il congresso anche Piero De Luca che approfitterà di questa settimana di riposo dai lavori in Aula per la organizzazione in Provincia di Salerno del sostegno per Stefano Bonaccini. All’orizzonte ci sono nuove adesioni per Azione, il partito di Carlo Calenda: c’è al lavoro il deputato salernitano Antonio D’Alessio che, fino a qualche mese fa, ha anche ricoperto l’incarico di Segretario Provinciale prima del passaggio di consegne con Gigi Casciello. Pronto ad affrontare una settimana di incontri sul territorio anche il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari che, nel corso delle ultime settimane, è stato presente non solo in Aula ma anche in Commissione Lavoro per una serie di emendamenti, poi bocciati, alla Legge di Bilancio.

