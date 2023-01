PARCO DEL CILENTO: LA SETTIMANA DECISIVA PER LA NOMINA DEL NUOVO COMMISSARIO

Archiviata la pausa per le festività di Capodanno, il Ministro dell’Ambiente Picchetto Fratin, nella settimana che sta per aprirsi, dovrebbe chiudere la pratica per la nomina del nuovo Commissario del Parco Nazionale del Cilento. Pare che la procedura sia rimasta ferma, prima del 31 Dicembre, a causa della incertezza sul nome del Commissario del Parco del Vesuvio, per la cui nomina si attende la scelta di Forza Italia Campania. Di fatto, il rinvio sembra legato proprio a Fulvio Martusciello che non avrebbe ancora sciolto la riserva, avendo a disposizione numerose disponibilità. I tempi, pero’, diventano sempre piu’ stretti e per il Ministro dell’Ambiente c’è la necessità di definire le nomine anche per garantire la operatività dei rispettivi Enti Parco.

