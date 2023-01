MONTORO. PER USCIRE DALLA CRISI IL SINDACO GIAQUINTO CONVOCA UNA RIUNIONE

E’ convocata per la giornata di domani, 3 gennaio, una riunione della maggioranza del Comune di Montoro, voluta dal sindaco Girolamo Giaquinto dopo le dimissioni del Vice Sindaco Francesco Tolino e della consigliera comunale Del Regno. Un fine anno che nessuno si aspettava nel comune irpino, una situazione alla quale, adesso, proverà a porre rimedio il primo cittadino che deve fare i conti con una maggioranza radicalmente cambiata rispetto alla vittoria delle elezioni comunali del 2019. Azzeramento della Giunta ? Sarebbe la scelta piu’ saggia ma Giaquinto ha il timore che una decisione presa in questa direzione provocherebbe la reazione degli assessori attualmente in carica. Ed allora l’ipotesi di andare avanti, comunque? Non è da escludere, anche se i malumori in Consiglio Comunale, nella stessa maggioranza, potrebbero creare ostacoli nel corso del prosieguo del cammino della consiliatura. La situazione non è facile ed in tutto questo l’opposizione, guidata dall’ex Sindaco Mario Bianchino, sta alla finestra ed attende l’evoluzione degli eventi.

