CAMPANIA, IN BILICO PER I NUMERI TRA ZONA ROSSA E ZONA ARANCIONE

Non ci sono ancora garanzie numeriche per il passaggio della Regione Campania dalla Zona Rossa, che dura da ben 6 settimane, alla Zona Arancione che, consentirebbe una parziale riapertura delle attività commerciali, ma anche il ritorno a scuola in presenza della classi terza media e delle superiori. In queste ore è iniziata a Roma, all’interno del Ministero della Salute, la valutazione degli indici che vengono utilizzati per la valutazione della colorazione delle Regioni: le prime indiscrezioni parlano del rischio che la Campania possa restare in Zona Rossa, a questo punto, fino al 26 Aprile, quando scadrà l’ultimo Decreto Covid approvato dal Governo Draghi.

