MERCATO SAN SEVERINO. ATTIVATI NOVE PUNTI WI-FI GRATUITO E PUBBLICO

Attivi ad oggi gli access points situati presso la Scuola Materna ed Elementare di Via Castello, la Struttura Comunale sede Manutenzione di Via Spiano, la Struttura Comunale sita al Parco del Boschetto in Via De Santis, la Farmacia Comunale in Via Marcello, la Scuola Materna ed Elementare in Via delle Puglie a Pandola, il Bar Diamante in Via Licinella, il Bar Vittorio il Via delle Puglie ad Acigliano, il Bar Caffè in Centro in Piazza Cesare Battisti ed il Bar Mexico in Via Rimembranza.