IANNONE (FDI): “CAMPANIA ULTIMA PER VACCINAZIONE, DE LUCA SMENTITO DAI NUMERI”

“De Luca non vaccina nè per fasce è’ per categorie, alza il polverone polemizzando con il suo Governo per cercare di nascondere il fallimento. La classifica pubblicata dalla Fondazione Gimbe dice che la Campania è l’ultima Regione d’Italia per vaccinazioni complete, appena il 5,1 per cento della popolazione. ‘Mai più ultimi’ era il suo slogan qualche anno fa quando attaccava i suoi predecessori, evidentemente De Luca è ciò che vede negli altri”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, coordinatore regionale campano di FdI.