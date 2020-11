CAPACCIO PAESTUM. FRANCO ALFIERI: “RIQUALIFICAZIONE COSTIERA, OPERA CHE CAMBIERA’ QUALITA’ DELLA VITA”

Oggi iniziamo con i primi 3 km di fascia costiera a Capaccio Paestum. Un intervento che, con la manutenzione della pineta, rappresenterà la più grande opera che poteva essere iniziata e fatta. Un’opera che cambierà non solo la qualità della vita dei cittadini, ma migliorerà l’ambiente e creerà una condizione favorevole per l’economia della balneazione.

Tutto quello che si fa per una città lo si fa prima per chi ci vive. Ma una città pulita, sicura, gradevole rappresenta una precondizione per lo sviluppo turistico.

E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Capaccio Franco Alfieri, a margine della cerimonia per l’avvio dei lavori per la riqualificazione della fascia costiera.-