SALERNO, CASO PIAZZA ALARIO. CELANO: “SOLO DEGENERAZIONE DEL POTERE”

“A piazza Alario si recinta e si apre il cantiere ed i cittadini residenti si incatenano. In città manca ogni forma di partecipazione, di dibattito, di confronto con i rappresentanti della città e con gli abitanti dei quartieri. Ogni decisione è una imposizione, mai una scelta frutto di condivisione. “

Lo denuncia il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Il progressismo salernitano è ormai superato, rappresenta la peggiore degenerazione della gestione e del potere. Neanche a dirlo, anche in questo caso, la ditta esecutrice è napoletana. In questa città, in provincia, ormai da un po’ di tempo operano quasi esclusivamente ditte del napoletano e del casertano nel mentre l’economia locale langue. E’ ormai ineludibile che insieme alle donne ed agli uomini liberi ci si impegni tutti per restituire finalmente Salerno ai salernitani!