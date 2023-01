CARMINE AMATO (FDI): “MALTEMPO AGRO, CHIEDERO’ AD ALFIERI INTERVENTI DELLA PROVINCIA”

“Nel prossimo Consiglio Provinciale, in qualità di rappresentante istituzionale dell’Agro, chiederò a tutti i consiglieri provinciali di votare un ordine del giorno con il quale impegnare tutta l’Amministrazione Provinciale in quelle attività di prevenzione del rischio idrogeologico, soprattutto sulle strade di competenza della Provincia di Salerno.”

Lo dichiara il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Carmine Amato.

Al Presidente della Provincia Franco Alfieri chiederò di convocare, al piu’ presto, una riunione con tutti i sindaci del comprensorio dell’Agronocerinosarnese, per verificare la possibilità di intensificare il lavoro degli uomini della Arechi Multiservice in quelle zone che richiedono una maggiore attenzione. Non possiamo assistere, ancora una volta, ai danni che le piogge ed il forte vento stanno provocando in tutto il territorio dell’Agro. Ciascuno, in base alle proprie competenze, faccia la propria parte: dai Comuni alla Provincia di Salerno, per finire alla Regione Campania.