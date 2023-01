SCAFATI, COMUNALI 2023. SALVATI IN CAMPO MA SARA’ ANCORA IL CANDIDATO DI FDI ?

Cristoforo Salvati, sindaco sfiduciato da pezzi della sua stessa maggioranza, sarà ancora il candidato sindaco di Fratelli d’Italia ? O, invece, come pare, il partito di Giorgia Meloni sceglierà un altro nome per le Comunali 2023 del Comune di Scafati ? Sono tanti i dubbi che, in queste ore, attraversano il mondo della politica del Comune di Scafati che, nell’arco di poche ore, si è trovato catapultato in una campagna elettorale per le Comunali molto piu’ calda di quanto si potesse immaginare. Adesso, in casa Fratelli d’Italia, tiene banco la questione Salvati: il partito guidato da Edmondo Cirielli sarà, ancora una volta, al fianco del sindaco sfiduciato ? Qualche prima indicazione potrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi da Castel San Giorgio dove il Vice Ministro agli Esteri ha convocato una riunione di tutti i consiglieri e dirigenti di Fratelli d’Italia dell’Agro. Scafati compresa.

