E’ IL GIORNO DI STEFANO BONACCINI A SALERNO: LA MAGGIORANZA DEL PD CON LUI

Sarà una conta, soprattutto interna al Partito Democratico della Provincia di Salerno, che, come già accaduto in altre occasioni – meglio dire le altre Primarie – dovrà dare un segnale forte e granitico al candidato Segretario prescelto: questa volta tocca a Stefano Bonaccini, il Presidente della Regione Emilia Romagna, che, oggi pomeriggio, a Salerno, all’interno dei saloni del Centro Sociale, si troverà dinanzi ad una folla di consiglieri regionali, provinciali, comunali, oltre a sindaci ed amministratori locali.

La partita, almeno in Provincia di Salerno, è già bella e chiusa: la stragrande maggioranza del Partito Democratico sta con De Luca ergo sta con Stefano Bonaccini. Una campagna elettorale all’insegna della proprietà transitiva per un territorio che, in occasione delle Primarie, non ha mai perso l’occasione di riversare migliaia di voti sul nome del “prescelto”. Dopo Renzi, tocca a Bonaccini. Poi, finita la fase congressuale, si tornerà alla vita di ogni giorno.