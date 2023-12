CASO MES. IL MINISTRO GIORGETTI REPLICA AD OPPOSIZIONI: “DIMISSIONI ? LO DECIDO IO”

“I consigli dell’opposizione sono sempre utili. Permettete, però, che poi decido io”. E’ la risposta ironica data ai cronisti, fuori dal Senato, dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, davanti alla richiesta delle minoranze di sue dimissioni in merito alla bocciatura da parte dell’Aula della Camera, ieri, della proposta di legge di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze “aveva interesse che il Meccanismo europeo di stabilità fosse approvato per motivazioni di tipo economico-finanziario, ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni mi è sembrato evidente che non c’era aria per una approvazione, per motivi non soltanto economici” ha detto ancora. A proposito del Patto di stabilità ha aggiunto: “Leggetelo bene. Quando lo leggerete bene, scoprirete che è molto meglio di quello che sembra”.