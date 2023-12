BARONISSI. APPROVATO BILANCIO 2024, ANNA PETTA: “NESSUN AUMENTO DELLE TASSE”

“Un lavoro virtuoso di coerenza e di trasparenza svolto nei tempi richiesti dalla nuova norma di recente emissione – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – approvare il bilancio previsionale entro la fine dell’anno conferma l’azione di una macchina organizzativa e gestionale efficace e valida e soprattutto con i conti in ordine, che ci consente di essere operativi e pronti dal primo gennaio”. “La volontà dell’amministrazione è stata di confermare tutte le aliquote tributarie senza alcun aumento – fa eco la vicesindaco e assessore al bilancio Anna Petta – senza alcun incremento della pressione tributaria a carico dei contribuenti, rilanciando investimenti e iniziative per sociale, cultura, ambiente, scuola. Un segnale senza dubbio positivo che premia l’operato della nostra amministrazione”. “Siamo molto soddisfatti – ha aggiunto la presidente della commissione bilancio Elisa Galdi – per aver approvato il bilancio nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa”.

La spesa del personale è in diminuzione rispetto allo scorso anno; prevista per il 2024 l’assunzione per scorrimento di graduatoria due contabili part time e tre collaboratori amministrativi B1 part-time da assumere tramite concorso.

Invariata la spesa destinata per garantire servizi a favore dei minori, degli anziani e delle persone in difficoltà.

Confermate le borse lavoro destinate a inoccupati per 35.000 euro, il servizio di taxi sociale, il progetto Zeus, le spese per socializzazione per anziani.

Vengono confermate le somme di bilancio previste per il forum dei giovani, le politiche giovanili, le pari opportunità e le attività produttive.

L’amministrazione conferma la volontà di investire nell’ambito della cultura dello sport e del turismo.

Sono iscritte in bilancio le spese per manifestazioni culturali (100.000) per manifestazioni sportive (10.000 euro ) e per il turismo. Particolare attenzione alle scuole ed ai servizi scolastici. Grande attenzione da parte alle opere pubbliche per circa venti milioni di euro, in particolare interventi di sistemazione idrogeologica, l’abbattimento e ricostruzione della scuola di Sava, la costruzione del polo scolastico di Saragnano per accorpamento delle classi delle scuole Cosimato e Falcone, l’ampliamento della scuola di infanzia ad Orignano.