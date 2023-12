NELLA LEGA SALERNO NASCE L’ASSE TOMMASETTI-SANTORO: PRIMO TEST ALLE PROVINCIALI

Con il voto espresso dal consigliere comunale di Salerno Dante Santoro (Lega) a favore del candidato Giordano, è nato ufficialmente l’asse all’interno del partito di Matteo Salvini tra lo stesso Santoro ed il Consigliere Regionale Aurelio Tommasetti. Un accordo che, adesso, potrebbe riguardare anche altri appuntamenti elettorali, a cominciare dalle Europee del prossimo Giugno alle quali l’ex Rettore dovrebbe partecipare dopo l’esperienza del 2019. A Santoro, invece, verrebbe garantito sostegno alle Provinciali con il ritorno al voto popolare o, in caso di elezioni all’Europarlamento, anche per le prossime elezioni Regionali in Campania.

