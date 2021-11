CASO SALERNO. PARLAMENTARI CAMPANIA A COLLOQUIO CON LAMORGESE: “MASSIMA ATTENZIONE”

Un nutrito gruppo di parlamentari campani, nella scorsa settimana, ha avuto un colloquio riservato con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per avere un confronto sul Caso Salerno, i problemi sorti dopo le diverse indagini della magistratura salernitana sulla gestione del Comune di Salerno. Massimo riserbo sul contenuto del colloquio, a trapelare è solo la frase del Ministro dell’Interno: “Massima attenzione”.

Da tempo, negli ambienti politici di tutta la Campania, c’è attesa per l’eventuale decisione del Ministero sulla nomina di una commissione di accesso per la verifica della regolarità delle operazioni elettorali dell’ultima tornata dello scorso 3 e 4 Ottobre.

Al momento il Ministero è in attesa della relazione della Prefettura di Salerno per verificare se ci siano, o meno, le condizioni per la nomina di una commissione.