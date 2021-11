SIANO. OGGI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

E’ in programma per oggi, lunedi’ 22 Novembre, la seduta del Consiglio Comunale di Siano dedicata alla composizione delle Commissioni Permanenti: un appuntamento che servirà a comprendere i nomi dei Presidenti delle Commissioni e, soprattutto, se verrà accolta la richiesta, avanzata dall’opposizione, per la creazione della Commissione Trasparenza. La linea della maggioranza del sindaco Giorgio Marchese pare essere contraria alle istanze della minoranza: molto probabilmente, dunque, la mozione non sarà accolta.

