CASTELLABATE. L’INDENNITA’ DI SINDACO ED ASSESSORI PER I BONUS ALIMENTARI

Allagare la platea degli aventi diritto ai buoni spesa finanziati dalla Protezione Civile Nazionale per l’emergenza Covid-19. Questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Castellabate che, dopo aver assegnato i buoni spesa a 350 nuclei familiari in difficoltà, ha fatto rivalutare, attraverso l’Ufficio Politiche Sociali, le richieste degli esclusi in graduatoria.

I servizi sociali dell’Ente hanno quindi segnalato altri aventi diritto e potenziali beneficiari all’assegnazione dei buoni spesa. Così il Sindaco Costabile Spinelli, il Vice Sindaco Luisa Maiuri e gli Assessori Costabile Nicoletti, Domenico Di Luccia e Elisabetta Martuscelli, hanno rinunciato alle indennità di aprile per finanziare tale istanza. La Giunta comunale ha infatti deciso di aderire alla richiesta di ulteriori fondi utili all’erogazione degli aiuti alle famiglie, rifinanziandoli attraverso i propri stipendi e le donazioni ricevute sul conto corrente solidale attivato per l’emergenza. L’importo complessivo, di € 5.051,43, verrà utilizzato per finanziare i buoni spesa a favore di altre famiglie.

Il Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli dichiara in merito al gesto di solidarietà: «Avevo chiesto all’Ufficio politiche sociali di rivalutare l’elenco degli esclusi con l’intento di aumentare il numero dei beneficiari, abbiamo voluto in questo modo dare un segnale concreto».