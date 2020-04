DA DOMANI 25 APRILE SU AGENDAPOLITICA.IT C’E’ PUNTO PICENTINI

Un nuovo appuntamento settimanale, per approfondire i temi del territorio, per discutere con amministratori e sindaci di una zona molto importante della Provincia di Salerno: i Picentini. Parte, domani sera 25 aprile alle 20:00, in diretta sulla pagina Fb di Agendapolitica, PUNTO PICENTINI, nuovo programma settimanale del nostro palinsesto.

Ad aprire il dibattito sulla zona dei Picentini saranno proprio due amministratori della zona: Gennaro Aievoli, Vice Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino e Francesco Cannoniero, Consigliere Comunale di Giffoni Valle Piana.

L’appuntamento con la prima puntata di PUNTO PICENTINI è domani 25 Aprile alle ore 20:00.