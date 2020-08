CASTELLABATE. SOSPESA LA TRADIZIONALE FIERA DEL 13 AGOSTO

Con ordinanza n. 35 del 7 agosto 2020, il Sindaco di Castellabate ha disposto la sospensione dello svolgimento della fiera tradizionale, prevista ogni 13 agosto, in occasione dei festeggiamenti per Santa Maria a Mare e del mercato di sabato 15 agosto in Piazza Mondelli a Santa Maria. Una misura adottata per la prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 e per la tutela della salute di tutti, visto il grande afflusso di persone nel periodo di più alta stagione turistica. Salta per le stesse ragioni anche l’attesa della mezzanotte per godere del tradizionale spettacolo artistico pirotecnico di Ferragosto.

«Quest’estate la salute viene prima della voglia di festa e, in conseguenza della proroga dello stato emergenziale, abbiamo deciso di sospendere lo svolgimento dei tradizionali festeggiamenti di Ferragosto – spiega il Sindaco di Costabile Spinelli – Dispiace dover prendere tali decisioni ma in un Comune Covid-free come Castellabate, bisogna prevenire una potenziale occasione di trasmissione del virus, evitando assembramenti durante fiere, mercati o eventi festosi come ad esempio durante lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto».