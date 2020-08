GABRIELA BELLISSIMO (CAMPANIA LIBERA): “COINVOLGERE ED ASCOLTARE TUTTI”

La prima uscita ufficiale di Gabriela Bellissimo, candidata al Consiglio Regionale nella lista Campania Libera, ha fatto riflettere in tanti. Un video nel quale l’imprenditrice del settore Horeca ha voluto, accanto a lei, una traduttrice Lis, il linguaggio dei segni per i sordomuti, un mondo spesso dimenticato.

“L’ho fatto perché credo che oggi, chi si propone agli elettori per chiedere il sostegno, ha l’obbligo di coinvolgere tutti e condividere con tutti la propria esperienza. So che il Consiglio Regionale ha approvato una legge per finanziare la lingua Lis, io vorrei fare molto di piu’, proponendo per ogni evento pubblico legato alla cultura un fondo per la presenza di un interprete Lis.”

La sua è una campagna elettorale “per” e non “contro.”?

“La passione che mi spinge tutti i giorni a lavorare in azienda, per la mia famiglia e per le famiglie dei miei collaboratori e dipendenti, è la stessa che mi ha spinto ad accettare la proposta di candidatura. Quando, qualche giorno fa, ho sottoscritto la firma per la mia di candidatura, l’ho fatto per le persone che mi stanno accanto e che mi aiutano in ogni iniziativa.”

Una imprenditrice del settore Horeca che non nasconde di voler lavorare per tutelare un settore importante della nostra economia?

“Per me è motivo di orgoglio poter rappresentare le piccole e medie imprese della Provincia di Salerno, e non solo, con le quali, ogni giorno, ci confrontiamo. Il settore dell’Horeca, come quello di tutte le Partite Iva e degli autonomi, merita l’attenzione da parte del mondo della politica e delle istituzioni perché, oggi, è uno dei motori di tutto il comparto del turismo”.