CAVA DE’ TIRRENI. A PALAZZO DI CITTA’ PRESENTATO IL CARTELLONE CAVAESTATE 2020

Presentato, stamattina, a Palazzo di Città, dal Sindaco Vincenzo Servalli e dal vice Sindaco con delega alla Cultura, Armando Lamberti, il programma delle manifestazioni previste per il mese di settembre, è intervenuto anche il Preposto della Basilica Santuario della Madonna dell’Olmo, padre Adriano Castagna.

Un cartellone di iniziative di musica, teatro, presentazione di libri, incontri, che si svolgeranno nel rispetto delle normative anti covid-19, in gran parte presso il Giardino delle Clarisse al complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni.

“La programmazione delle manifestazioni artistiche e culturali del mese di settembre – afferma il vice Sindaco Armando Lamberti – è particolarmente significativa in quanto si incrocia con un periodo molto importante della nostra comunità: i solenni festeggiamenti della Patrona, la Beata Vergine SS.ma dell’Olmo. Ed inoltre, prevede alcune iniziative che denotano la ricchezza valoriale del tessuto sociale della Città: la presentazione del quarto libro della cara Lolita D’Arienzo (con la partecipazione di Enzo De Caro)e il premio letterario dedicato alla memoria di Betty Sabatino. Le iniziative sono tante e tutte meritevoli di attenzione. Ricordo anche le due serate con Pasquale Falcone e tutti i concerti previsti. Questa programmazione vuole contribuire a donare alla Città dei momenti di serenità e di apertura del cuore alla speranza. Sono certo che troverà l’apprezzamento dei nostri concittadini. Ringrazio il Sindaco Vincenzo Servalli e l’Amministrazione per aver condiviso e sostenuto il progetto che ho presentato”

Questo il programma.

Domenica 6, alle ore 20:00, “I Giullari medievali”, con acrobazie con trampoli, giocoleria, magie. Lunedì 7, alle ore 20.30, Progetto “Cava racconta… Hansel, Gretel e la casa da mangiare…”, della Compagnia degli Sbuffi.

Martedì 8, in Onore della Beata Vergine SS. dell’Olmo, alle ore 11, la banda musicale di Cava de’ Tirreni, diretta dal M° Ciro Vigorito si esibirà lungo il centro storico, ed alle ore 12 eseguirà il Matinée, in Piazza V. Emanuele III, nel pomeriggio, la Grande Banda del Cilento, diretta dal M° Nicola Pellegrino, si esibirà dalle ore 18.30 lungo corso Umberto I, ed alle 21 terrà un concerto in piazza V. Emanuele III.

Dal 9 al 16 settembre, presso il complesso monumentale di Santa Maria del Rifugio, si terrà il MacFest, mostra d’arte con esposizioni di opere prodotte durante il lockdown.

Mercoledì 9, alle ore 21.00, presentazione del libro “Da domani mi alzo tardi”, di Anna Pavignano, con immagini e racconti inediti su Massimo Troisi, con la conduzione di Franco Bruno Vitolo ed Enza Ruggiero.

Giovedì 10, alle ore 21:00, proiezione del film “Lista Civica di Provocazione” per la regia di Pasquale Falcone con Maurizio Casagrande, Valeria Monetta, Antonio Stornaiuolo, Rosaria De Cicco.

Venerdì 11, alle ore 21:00, Concerto “Palcoscenico Napoletano”, a cura dell’Associazione Indila.

Sabato 12, alle ore 18.30, in piazza Vittorio Emanuele III, presentazione del libro “Inseguendo quel suono…Conversazioni con Ennio Morricone” di Alessandro De Rosa; in Onore della Beata Vergine SS. dell’Olmo, alle ore 21, Orchestra di Fiati Città di Minori, Concerto dedicato a Ennio Morricone in piazza Vittorio Emanuele III.

Domenica 13, alle ore 18.30, incontro conversazione, con Padre Gaetano Piccolo,sj. sul tema: “La Fede in un tempo incerto. Un possibile itinerario per abitare l’interiorità”; alle ore 20, Spettacolo di bolle; alle ore 21, Disney Concert Tablò.

Lunedì 14, ore 18,30, presentazione del volume RAPPEL!, raccolta di saggi sulla vicenda artistica italiana anni 20-30. Lunedì 14, alle ore 21, Corale Polifonica Metelliana in “Napoli nel cuore e nella mente”.

Da martedì 15 a venerdì 18, Gruppo Guarda – Ass. AGORà, mostra “Le stagioni Cavote: l’estate”.

Venerdì 18, Associazione Cultura Artistica “Sipario all’aperto”, Caravaggio: Ragnatela a luci ed ombre di e con Maurizio Merolla.

Sabato 19, ore 18:00, alla Frazione di Santa Lucia, Casa Teatro Estate in fiaba per le Frazioni con Andrea Adinolfi, “C’era una volta…Le favole di Esopo”, alle ore 20:30, Progetto “Cava racconta.. Pinocchio” della Compagnia degli Sbuffi.

Domenica 20 alle ore 18:00, alla Frazione SS. Annunziata, Casa Teatro Estate in fiaba per le frazioni, di Andrea Adinolfi, “C’era una volta…Le favole di Esopo”.

Giovedì 24, alle ore 18:00, “Cultura Digitale e le nuove creatività giovanili”, con il prof. Alfonso Amendola.

Venerdì 25, alle ore 18:00, Presentazione del libro “Armonia di Silenzi”, di Lolita D’Arienzo, con la partecipazione di Enzo De Caro, a seguire proiezione del film, “Non ci resta che vincere”. Mercoledì 30, alle ore 17:00, “Le parole sono ponti”, in ricordo di Betty Sabatino.