COVID 19, CIRIELLI (FDI): “DE LUCA ATTACCA LE FORZE DELL’ORDINE PER MASCHERARE I SUOI DISASTRI”

“De Luca è fuori controllo, andrebbe interdetto politicamente”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, a seguito delle dichiarazioni rilasciate da De Luca a Vallo della Lucania (Salerno): “E’ vergognoso e oltraggioso il suo scaricabarile nei confronti le Forze dell’Ordine, per mascherare il disastro dei ritardi sui tamponi e sui controlli all’aeroporto di Capodichino (Napoli). I nostri uomini e le nostre donne in divisa – aggiunge Cirielli – andrebbero solo ringraziati per l’impegno che, quotidianamente, mettono in campo con enormi difficoltà per garantire la sicurezza nelle nostre città. E spesso vengono finanche insultati ed aggrediti senza ricevere alcuna solidarietà dal Governo Pd-M5S, sostenuto anche da De Luca. Se l’emergenza sanitaria sta nuovamente degenerando in Campania, la colpa è soltanto di chi non ha adottato nei tempi giusti le doverose misure di informazione, di prevenzione e di sicurezza per impedire l’incremento dei contagi, riaprendo le discoteche e non chiudendo le frontiere mettendo così in pericolo la salute dei cittadini. E questa persona è proprio De Luca che, insieme al suo partito (il Pd), di fronte a questa drammatica situazione, dovrebbero soltanto chiedere scusa ai campani e alle Forze dell’Ordine”.

