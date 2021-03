CAVA DE’ TIRRENI. FDI: “SERVALLI E SENATORE LITIGANO, IL COVID DILAGA”

“Il Covid-19 dilaga, l’ospedale non funziona come dovrebbe, la zona rossa è ormai alle porte e la Giunta Comunale di Cava de’ Tirreni pensa a litigare. Lo scontro tra il sindaco Vincenzo Servalli e il vice sindaco Nunzio Senatore – che si è cercato di nascondere ma che è stato smentito soltanto a distanza di ore dalle dimissioni paventate dal vice primo cittadino e assessore alle opere pubbliche – lascia attonita tutta la comunità cavese.

In un momento come quello che stiamo vivendo, bisognerebbe occuparsi con maggiore impegno della campagna di vaccinazione e di garantire un adeguato sostegno alle famiglie e alle attività commerciali che, con la nuova zona rossa, subiranno un altro duro colpo. Ci auguro che la maggioranza di centrosinistra, invece di litigare su chi debba gestire i fondi regionali Pics (11 milioni di euro) si adoperi per utilizzare al meglio questo finanziamento per riqualificare e valorizzare alcune importanti opere presenti sul territorio cittadino”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, il Gruppo Consiliare e il Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia di Cava de’ Tirreni.