AGENZIA PER LO SPORT: LA NUOVA PARTECIPATA DELLA REGIONE A CUI TUTTI AMBISCONO

Istituita con l’ultima legge finanziaria della Regione Campania, che le assegna anche un cospicuo fondo per iniziare la sua attività, l’Agenzia Regionale per lo Sport è l’ultima società partecipata creata dall’Amministrazione del Presidente Vincenzo De Luca. Nata con la mission di gestire e migliorare il patrimonio di strutture sportive realizzate in occasione delle Universiadi del 2019, l’Agenzia Regionale per lo Sport avrà un suo Presidente ed un suo Consiglio di Amministrazione. E gli appetiti politici delle forze che hanno sostenuto il Presidente De Luca nel corso della campagna elettorale iniziano ad aumentare: soprattutto all’interno di quei partiti che non hanno avuto una rappresentanza all’interno della Giunta Regionale. Si tratta del Partito Socialista Italiano, di Centro Democratico ma anche dei Popolari di Ciriaco De Mita. Come si regolerà il Presidente De Luca ? In una fase tanto delicata per la coalizione, che si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Comunali, quale sarà il criterio per l’assegnazione della Presidenza della nuova società partecipata ?

