CAVA DE’ TIRRENI. IL CENTRO DESTRA REPLICA ALLE ACCUSE DI SERVALLI: “SPERA CHE LE MASCHERINE DIVENTINO BAVAGLI”

Poiché pensiamo che, anche nella polemica, la politica sia confronto di idee, non avremmo voluto dare riscontro alle offese vomitate ancora una volta da questo gruppo di potere che si atteggia ad amministrazione comunale, espresse dall’assessore alle Attività produttive, alle quali si è subito agganciato lo stesso Sindaco.

Ci hanno convinto le pressioni e l’indignazione dei cittadini che si sono sentito offesi a loro volta e ci hanno chiesto perché, ogni volta che si muove una critica o un’obiezione, la reazione è sempre la stessa: si nascondono i fatti dietro attacchi aggressivi e volgari, senza entrare mai nel merito vero delle cose.

E’ quanto dichiarano i consiglieri comunali di opposizione che sostengono la candidatura a sindaco di Marcello Murolo.



A nome dei consiglieri comunali di opposizione, ricordiamo allora che, se dopo l’inizio dell’emergenza il Consiglio comunale si è riunito, la città lo deve alle richieste continue di questa stessa opposizione. Fosse stato per Servalli, il Consiglio non si sarebbe mai riunito (e infatti hanno fatto di tutto per ritardarne la convocazione).

Gli stessi consiglieri di opposizione hanno presentato proposte precise e hanno chiesto la convocazione urgente delle commissioni consiliari per la Sanità e per le Attività Produttive per discuterne. Anche in questo caso – l’assessore lo sa? – si fa di tutto per ritardarne la riunione.

La verità è che la sig.ra Altobello, il Sindaco e i loro amici sperano che le mascherine si trasformino in bavagli. Ma quando la vita tornerà finalmente normale, tornerà anche la democrazia.

Questa volta siamo d’accordo con il Sindaco: “Tra qualche mese verrà il momento delle elezioni e si vedrà” … (cit.)