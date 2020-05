SAN CIPRIANO PICENTINO. SONIA ALFANO: “MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE, INSIEME PER IL BENE COMUNE”

Molti mi scrivono e mi inviano screen-shot dei vari post e foto dei rappresentanti dell’opposizione, chiedendomi: “ma la raccolta alimenti per le famiglie in difficoltà non è organizzata dall’amministrazione???”

Io rispondo certo! ma abbiamo bisogno delle donazioni di tutti … L’obiettivo deve essere il bene della comunità!

l’unico interesse è aiutare le nostre famiglie!

quindi chiunque per me può donare lo faccia !!!Lo scrive Sonia Alfano, Sindaco di San Cipriano Picentino.

può decidere di farsi foto, pubblicità, oppure rimanere anonimo, l’importante è aiutare le nostre famiglie.

Quindi ci tengo a sottolineare che io non intendo sfruttare le difficoltà delle mie famiglie per fare politica o attaccare qualcuno, ma anzi sono aperta a qualsiasi forma di collaborazione per il bene della mia comunità.

Mai come in questo momento, serve l’aiuto di tutti!

A San Cipriano Picentino, posso dire che, la maggioranza, l’opposizione, i parroci, le associazioni, i fantastici volontari della croce rossa italia, stanno lavorando insieme per il bene della comunità.

Andiamo Avanti per il bene di tutti …

Per la politica e le contrapposizioni ci sarà tempo…

