CAVA DE’ TIRRENI. GERARDO BALDI E’ IL NUOVO COMMISSARIO CITTADINO UDC

L’UDC ha nominato Gerardo Baldi, consigliere comunale in carica al Comune di Cava De ‘Tirreni , commissario cittadino.

Il consigliere Gerardo Baldi ha una lunga storia politica avendo ricoperto diverse incarichi politici all’interno del civico consesso cavese.

La sua nomina è stata sostenuta dal Dott . Mario Polichetti, responsabile nazionale del Partito per la Sanità e le Politiche Sociali, quale primo atto di una rinnovata strategia politica che vedrà l’UDC e la Provincia di Salerno in posizione baricentrica rispetto alla politica nazionale e regionale.



Il compito che aspetta Gerardo Baldi è entusiasmante in quanto si avverte la necessità di un centro moderato che guarda a destra anche in vista delle prossime consultazioni elettorali che interesseranno anche il Comune di Cava oltre che di altri Comuni in provincia di Salerno.

Il Partito è chiaramente posizionato con il centrodestra e, il neo commissario cittadino, si impegnerà da subito alla costruzione della lista elettorale UDC per le prossime elezioni comunali.