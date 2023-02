CAVA DE’ TIRRENI PER IL 14 FEBBRAIO SI TRASFORMA NELLA CITTA’ DEGLI INNAMORATI

Per la festa degli innamorati Cava de’ Tirreni sarà “Night of Love”, una città romantica dove passeggiare ascoltando le più belle canzoni d’amore lungo il grande borgo porticato, con le cabine del bacio per rivivere un momento di tenera passione, oppure fissando con uno scatto d’autore grazie alla disponibilità del fotografo Tommaso Tarullo, nel set allestito per l’occasione nel giardino delle Clarisse al monastero di San Giovanni, il proprio dolce sentimento, per l’occasione anche i cinquecenteschi portici saranno illuminati con il colore dell’amore.

La festa di San Valentino è stata co-organizzata dall’Amministrazione Servalli e dalla Confesercenti cavese, con il coinvolgimento anche dell’Associazione “Genitori Insieme” che con Minnie e Topolino distribuiranno palloncini rossi a forma di cuore lungo il borgo porticato.

Sarà festa dell’amore non solo il 14 febbraio, ma anche domenica 12 e lunedì 13 su iniziativa della Confesercenti, i locali della movida accoglieranno i visitatori con musica dal vivo per un aperitivo all’aperto e serate a tema.

“Abbiamo voluto offrire ai cavesi e a quanti amano passeggiare per la nostra bellissima città una occasione per trascorrere momenti di serenità e tranquillità – afferma l’Assessore alle Attività produttive Giovanni Del Vecchio – facendo shopping, gustando l’ottima gastronomica dei nostri locali, semplicemente per farsi una foto nel borgo antico in una ambientazione particolare, semplice ma suggestiva”.

