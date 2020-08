CELANO E CAMMAROTA: “COVID 19, IL VERO PROBLEMA IN CAMPANIA? POCHI TAMPONI”

“Il vero problema dell’emergenza covid sono i pochissimi tamponi disponibili rispetto a quelli che sarebbero necessari e le lunghe liste d’attesa, che impongono quarantene collettive e con esse danni economici ormai irreversibili”.

Lo denunciano in una nota il dott. Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia, e l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e capogruppo de La Nostra Libertà al Comune di Salerno.

“E’ necessario istituire immediatamente l’USCA, l’Unità Speciale di continuità Assistenziale, nella città di Salerno”, incalzano Cammarota e Celano, “presidi previsti dalla legge e composti da un medico e un infermiere per effettuare tutti i tamponi ai pazienti covid segnalati dal medico di base, superando coaì tutte le criticità”.

“E’ assurdo come l’USCA sia stata attivata anche in piccoli centri come Penta e Fisciano ma non nel Comune di Salerno capoluogo di provincia”, incalzano Celano e Cammarota, “nonostante le reiterate istanze, da ultimo del consigliere Pakj Memoli, ma completamente disattese dall’amministrazione comunale, inefficiente e incapace di risposte immediate e vere, per cui la vicenda sarà discussa in commissione trasparenza dove già fu denunciata nel mese di marzo”.

“Infine”, concludono Cammarota e Celano, “in occasione dell’apertura dell’anno scolastico, andrebbe istituito un presidio sanitario in ogni scuola organizzato su articolazione comunale, al fine di garantire una risposta immediata in caso di criticità”.