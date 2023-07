CENTRO DESTRA AL PALO IN PROVINCIA DI SALERNO: NIENTE RIUNIONI, CONTATTI DIFFICILI

“E’ tutto fermo”, ripete al telefono un dirigente provinciale di un partito del centro destra. “E’ tutto fermo e non ci sono neppure contatti telefonici per capire cosa fare per le prossime comunali ed anche per le Provinciali”, un quadro preoccupante per il centro destra che, fatta eccezione per il Comune di Scafati – dove a vincere sono stati Forza Italia e Lega – per il resto è costretto a leccarsi le ferite dopo una tornata elettorale devastante. Nel momento piu’ difficile per il centro sinistra – ed anche per lo stesso De Luca – il centro destra resta alla finestra in attesa non si sa bene di cosa, lasciando che siano gli eventi a determinare le scelte. Intanto i partiti si muovono, anche se in solitaria: a fine Luglio la Lega del Coordinatore Provinciale Attilio Pierro celebrerà a Campagna la sua festa provinciale, poi sarà la volta a settembre di Forza Italia che, invece, a Paestum terrà il Congresso Nazionale, il primo dopo la scomparsa di Berlusconi, in programma proprio nel giorno del compleanno del Cavaliere: il 29 Settembre.

