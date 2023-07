PARTONO IN CAMPANIA LE RIUNIONI DEI PRIMI GRUPPI TERRITORIALI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Entra nel vivo l’attività dei comitati territoriali del Movimento 5 Stelle della Regione Campania. A darne notizia è il Coordinatore Regionale del M5S Salvatore Micillo.

“In questa settimana” scrive Micillo ” e nelle prossime, ci saranno le prime riunioni in Campania dei gruppi territoriali. Ogni gruppo potrà votare il proprio referente ed iniziare così tutte le attività in linea con i principi del Movimento 5 Stelle. Intanto stiamo concludendo le istruttorie per i gruppi che hanno superato il numero di 30 iscritti.”

In Provincia di Salerno sono in programma le riunioni per i Comuni di Cava de’ Tirreni, Battipaglia, Angri ed Eboli.