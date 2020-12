CEPI E FEDERCEPI PARTECIPANO ALLA GIORNATA PER LA INTERNAZIONALIZZAZIONE

La Confederazione Europea della Piccole Imprese (CEPI) e Federcepicostruzioni parteciperanno alla IX Cabina di Regia per l’Italia internazionale, promossa dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) e dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) che si svolgerà il 15 di dicembre in modalità telematica.

L’incontro ha lo scopo di coordinare e definire le risorse e le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione all’estero e di internazionalizzazione del sistema economico italiano.

Alla conferenza, che sarà presieduta da Luigi di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), e da Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, partecipano oltre ai principali attori istituzionali convolti nel processo, le Associazioni firmatarie del Patto dell’export. CEPI e Federcepicostruzioni saranno presidenti con i rispettivi presidenti nazionali, Rolando Marciano e Antonio Lombardi.

«Credo sia un’occasione importante per far sentire la voce delle piccole e micro imprese – dichiara il presidente nazionale di CEPI, Rolando Marciano – in un contesto fondamentale per promuovere il made in Italy. Finirà questo periodo di chiusura forzata e ci potremo riaprire al mondo e riaprire ad esso».

«I mercati esteri rappresentano una straordinaria opportunità anche per le PMI dell’edilizia – aggiunge il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi – segnatamente in quei paesi del continente asiatico che hanno avviato o stanno avviando importanti investimenti in infrastrutture e riqualificazione urbanistica. Abbiamo uno straordinario know-how da valorizzare e promuovere sui mercati internazionali»

