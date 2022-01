CLEMENTE MASTELLA: 6 VOTI PER IL QUIRINALE, LA PICCOLA TRUPPA CENTRISTA IN PARLAMENTO

Al terzo scrutinio, anche questo andato a vuoto, ci sono ben 6 voti per il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, leader del partito Noi di Centro, che con un piccolo sforzo dimostra di avere una pattuglia di parlamentari, pronti a muoversi in blocco. Un segnale che Mastella ha lanciato proprio alla vigilia del cambio del quorum, quando anche sei voti potrebbero essere decisivi per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. E da profondo conoscitore dei tempi della politica, l’ex Ministro della Giustizia non ha perso l’occasione per dimostrare di avere una sua piccola, ma pur sempre importante, forza all’interno del Parlamento.

agendapolitica@libero.it