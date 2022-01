TURISMO, IL GOVERNO PRONTO AD ACCETTARE RICHIESTE PER ALLENTAMENTO MISURE

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia condivide in pieno le posizioni delle Regioni in merito all’allentamento delle misure restrittive sulla pandemia; così come è emerso nella riunione di ieri della Conferenza delle Regioni e Province autonome». Lo si legge in un tweet del ministero del Turismo. Le Regioni e le Province autonome hanno proposto il superamento del sistema a colori delle zone di rischio, la revisione delle misure sulla sorveglianza sanitaria, la riduzione dei giorni di isolamento dei lavoratori dei servizi essenziali, la revisione della classificazione dei ricoveri Covid, la revisione della disciplina che garantisca modalità di riconoscimento della Certificazione verde rilasciata da un Paese dell’Ue in corso di validità.