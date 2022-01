GREEN PASS SENZA SCADENZA PER CHI HA FATTO TERZA DOSE: GOVERNO VALUTA DECISIONE

Almeno per il momento, anche se non c’è ancora nessuna decisione ufficiale, il Governo potrebbe consentire ai possessori di Green Pass con terza dose una scadenza indefinita. E’ quanto filtra dagli ambienti di Governo, in attesa che venga adottata una decisione che, in ogni caso, arriverà entro il 1 Febbraio, quando scatteranno una serie di nuovi divieti per chi non è in possesso del Green Pass. Dovrebbe sparire la scadenza a 6 o a 9 mesi alla luce delle raccomandazioni di Ema ed Aifa che hanno escluso, almeno per la stragrande maggioranza dei cittadini, la necessità del ricorso ad una quarta dose di vaccino. Ecco allora aprirsi la concreta possibilità che il Green Pass funga da vero e proprio certificato vaccinale, senza alcun tipo di scadenza.

